Автобусы №17 и 20 не останавливаются на улице Андреевка на остановке «Корпус 1501» при движении в сторону 16 микрорайона (от станции Крюково). Остановку отменили из-за сноса здания торгового центра в Андреевке.



На месте сноса ТЦ «Мирус» — строительная техника, эвакуаторы, пожарные машины, полиция, выставлено ограждение. Остановку возобновят после окончания работ, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Когда конкретно, неизвестно, — снос начался после 11:00 и может занять несколько часов.