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Временно отменена автобусная остановка «Корпус 1501» 16.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобусы №17 и 20 не останавливаются на улице Андреевка на остановке «Корпус 1501» при движении в сторону 16 микрорайона (от станции Крюково). Остановку отменили из-за сноса здания торгового центра в Андреевке.

На месте сноса ТЦ «Мирус» — строительная техника, эвакуаторы, пожарные машины, полиция, выставлено ограждение. Остановку возобновят после окончания работ, сообщили Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Когда конкретно, неизвестно, — снос начался после 11:00 и может занять несколько часов.

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