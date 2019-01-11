Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут обратиться в центры госуслуг («Мои документы»), чтобы оформить социальную карту, дающую право бесплатного проезда в наземном транспорте, метро, МЦК и пригородных электричках.

В прошлом году Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста — до 60 лет для женщин, 65-ти для мужчин. При этом ряд льгот, положенных пенсионерам, московские власти сохранили для «предпенсионеров» — женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет (включительно). В любом центре госуслуг им надо написать заявление об определении льготного статуса. Социальную карту делают в течение месяца. Пока карту делают, заявителю выдадут временный единый социальный билет для бесплатного проезда, а для электричек — справку, чтобы оформить бесплатный билет, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом в электричках, надо перекодировать социальную карту в билетных кассах на любой пригородной станции от Москвы до Твери — в том числе в Крюково. Затем нужно оформить бесплатный билет — в кассе или билетопечатающем автомате. Бесплатно можно ездить между любыми станциями на участке Москва — Тверь.

Женщинам от 55 лет и мужчинам от 60-ти, имеющим звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», положены также 50-процентные льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация по оплате домашнего телефона и ежемесячная городская выплата (при условии, что доход заявителя не превышает 1,8 миллиона рублей в год). Эти услуги также можно оформить в «Моих документах». Там же принимаются заявления о постановке москвичей предпенсионного возраста на учет для получения бесплатной путевки в санаторий — тех, кому это положено по медицинским показаниям.