Ансамбль «Кузнечики» Алла Муругова создала 23 года назад для своей тогда трехлетней дочери Полины. Он долго работал на базе детско-юношеского центра «Восток» в 9 микрорайоне, а несколько лет назад перебрался в Детскую музыкальную школу имени Мусоргского (бывшую 53-ю). За эти годы скрипичный ансамбль разросся, в нем играют дети разных возрастов — от малышей до выпускников музыкальной школы."Кузнечики" активно концертировали, выступали на всех зеленоградских праздниках и на лучших московских площадках, участвовали во множестве фестивалей и конкурсов, в том числе международных, становились лауреатами.