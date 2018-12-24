В среду в 18:00 все желающие могут прийти на концерт, посвященный памяти заслуженного преподавателя РФ, преподавателя, создательницы ансамбля скрипачей «Кузнечики» Аллы Николаевны Муруговой. Концерт пройдет в большом зале музыкальной школы.
Ансамбль «Кузнечики» Алла Муругова создала 23 года назад для своей тогда трехлетней дочери Полины. Он долго работал на базе детско-юношеского центра «Восток» в 9 микрорайоне, а несколько лет назад перебрался в Детскую музыкальную школу имени Мусоргского (бывшую 53-ю). За эти годы скрипичный ансамбль разросся, в нем играют дети разных возрастов — от малышей до выпускников музыкальной школы."Кузнечики" активно концертировали, выступали на всех зеленоградских праздниках и на лучших московских площадках, участвовали во множестве фестивалей и конкурсов, в том числе международных, становились лауреатами.
Алла Николаевна скончалась после тяжелой болезни в сентябре этого года на 54-м году жизни. После её ухода ансамбль фактически перестал существовать. Некоторые дети-участники ансамбля занимаются у педагогов музыкальной школы.
На концерте её памяти выступят участники ансамбля «Кузнечики», преподаватели и выпускники музыкальной школы, зеленоградский хор «Верность». Концерт будет в традициях «Кузнечиков», с элементами сказки, нестандартным и домашним, рассказали Zelenograd.ru организаторы.
Адрес музыкальной школы: улица Юности, дом 7.
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