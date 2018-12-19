Комментировать
В электричках разрешили бесплатно провозить лыжи и сноуборды всех размеров 19.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Любые сноуборды, лыжи и лыжные палки можно брать с собой с 17 декабря в электропоезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Компания сняла ограничения на размер зимнего спортинвентаря, который допускается перевозить бесплатно. Раньше это относилось только к снаряжению до 180 сантиметров, притом что взрослые лыжи обычно превышали допустимую длину. За них приходилось платить отдельно. Руководство компании решило поощрить стремление к здоровому образу жизни и отменило ограничение, сообщает перевозчик.

Правила же перевозки остаются прежними: острые части лыж и лыжных палок нужно накрывать защитными насадками, а сноуборды перевозить в чехлах. Спортивный инвентарь необходимо размещать так, чтобы не мешать другим пассажирам.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама