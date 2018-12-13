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Три человека пострадали при столкновении легковушек рядом с ТЦ «Панфиловский» 13.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Авария произошла на пересечении проспекта Генерала Алексеева со 2-м Западным проездом напротив ТЦ «Панфиловский» в среду, 12 декабря, около половины первого дня.

Серая «Киа Оптима» выехала на перекресток при запрещающем «красном» и столкнулась с автомобилем «Киа Рио», принадлежащим таксомоторной компании «Бамбук». Машина ехала от торгового центра в направлении Панфиловского проспекта на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали водитель такси и две его пассажирки, одной из которых 78 лет.

На место происшествия, кроме дорожной полиции, прибыли две «скорые» и один реанимобиль, а также несколько пожарных расчетов. Спасатели оказывали пострадавшим первую доврачебную помощь. Всех троих доставили в городскую больницу.

Одна из женщин прибыла в состоянии средней тяжести с рваной раной на шее. Ее экстренно прооперировали. Сейчас она проходит дополнительное обследование и готовится ко второй операции, необходимой из-за перелома ключицы.

Вторая пассажирка и водитель такси находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина проходит лечение в отделении нейрохирургии из-за черепно-мозговой травмы. У мужчины сломано несколько ребер, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе больницы.

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Обсуждение
Павел Андрух
1 час назад
Очень опасный перекресток, знак главная дорога и зеленая стрелка направо с одной стороны и знак уступи дорогу и зеленый сигнал светофора с другой стороны создают аварийную ситуацию каждые 3 минуты.
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