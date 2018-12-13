В понедельник 10 декабря сотрудница зеленоградского «Микрона» заявила в правоохранительные органы о домогательствах коллеги. Девушка рассказала, что в рабочем кабинете инженер-технолог применил к ней физическую силу, трогал, несмотря на её протесты, за грудь. Пока Следственный комитет занимается проверкой, подозреваемый мужчина рассказал свою версию, а пресс-служба «Микрона» официально прокомментировала инцидент.

Со слов 27-летней Евгении, она случайно встретилась с инженером в переговорном кабинете около половины одиннадцатого вечера, пишет МК. Он начал приставать, она в слезах выбежала из кабинета. Последнее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Подозреваемый в домогательствах 28-летний Константин, в свою очередь, утверждает, что это была «самая настоящая инсценировка» с целью выжить его с предприятия из-за конфликта с руководством. Мужчина работает на производстве кремниевых чипов, на участке травления кислотами и щелочами. При этом в цехе, где работает еще 150 человек, нет окон. Считая производство в таких условиях вредным для здоровья сотрудников, мужчина обратился в трудовую инспекцию.

Проверка не нашла ничего опасного для сотрудников, но руководство осталось недовольно действиями активиста и стало якобы «выдавливать» его с завода разными способами. По мнению инженера, его коллега «вступила в сговор с шефом и подвела его под статью» («Насильственные действия сексуального характера»), говорится в публикации.

В пресс-службе «Микрона» обвинения в плохих условиях труда на производстве отвергли и заявили, что «регулярно проходят все необходимые проверки, в том числе касающиеся условий труда».

«Микрон» готов оказать необходимую поддержку следствию, но «нет повода сомневаться в произошедшем инциденте».

Сейчас созданы условия, при которых сотрудники, вовлеченные в инцидент, не пересекаются по рабочим процессам, уточнили на «Микроне». Мужчина же заявил МК, что его «выставили каким-то насильником» и он теперь сам «боится с ней разговаривать».