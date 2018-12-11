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Сотрудница «Микрона» заявила в полицию о домогательствах коллеги 11.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция задержала 28-летнего инженера-технолога зеленоградского завода «Микрон» после жалобы его 27-летней коллеги. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах.

По заявлению девушки, в рабочем кабинете инженер «применил к ней физическую силу и трогал за грудь», пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В тот же день, 10 декабря, полиция задержала мужчину для дальнейшего разбирательства.

Следственный комитет ведет проверку фактов и обстоятельств, указанных в заявлении сотрудницы «Микрона». Уголовное дело пока не возбуждали.

На момент публикации пресс-служба предприятия оказалась недоступна для комментария.

Если вы или ваши знакомые сталкивались со случаями домогательств на работе, расскажите вашу историю. Конфиденциальность гарантируем.

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