Полиция задержала 28-летнего инженера-технолога зеленоградского завода «Микрон» после жалобы его 27-летней коллеги. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах.

По заявлению девушки, в рабочем кабинете инженер «применил к ней физическую силу и трогал за грудь», пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В тот же день, 10 декабря, полиция задержала мужчину для дальнейшего разбирательства.

Следственный комитет ведет проверку фактов и обстоятельств, указанных в заявлении сотрудницы «Микрона». Уголовное дело пока не возбуждали.

На момент публикации пресс-служба предприятия оказалась недоступна для комментария.