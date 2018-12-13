Сетевой магазин «Билла» закрывали на реконструкцию, она продлилась больше полутора месяцев. В магазине обновили зону свежей выпечки, пекут пиццу, хлебобулочные изделия, лепешки, продают готовую еду. По случаю открытия — скидки и специальные предложения.
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
фото:BILLA Russia/vk.com
«Билла» работает в корпусе 1006А с 2010 года. Еще один супермаркет этой сети открылся в этом году в Савелкинском проезде.
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