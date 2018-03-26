Это будет второй магазин сети «Билла» в Зеленограде — первый находится в корпусе 1006А, напротив «Иридиума».

"Седьмой континент" работал в доме 8 по Савелкинскому проезду почти десять лет, а до него здесь был супермаркет «Рамстор». В ноябре прошлого года он закрылся, одновременно ушли арендаторы помещений на 1 этаже здания. Сейчас здесь продолжают работать только магазин детских товаров и фитнес-клуб, для них организован отдельный вход — справа от основного.