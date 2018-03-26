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Супермаркет «Билла» в Савелкинском проезде откроют 28 марта 26.03.2018 ZELENOGRAD.RU

На среду, 28 марта, запланировано открытие супермаркета в бывшем помещении «Седьмого континента». Магазин занимает почти всю площадь первого этажа здания.

фото:Zelenograd.ru

Это будет второй магазин сети «Билла» в Зеленограде — первый находится в корпусе 1006А, напротив «Иридиума».

"Седьмой континент" работал в доме 8 по Савелкинскому проезду почти десять лет, а до него здесь был супермаркет «Рамстор». В ноябре прошлого года он закрылся, одновременно ушли арендаторы помещений на 1 этаже здания. Сейчас здесь продолжают работать только магазин детских товаров и фитнес-клуб, для них организован отдельный вход — справа от основного.

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