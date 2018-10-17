Супермаркет «Билла» в 10 микрорайоне закроется на реконструкцию до конца ноября

С 23 октября на месяц закроют магазин «Билла» в корпусе 1006А, напротив «Иридиума». В помещении пройдет ремонт.

За счет сноса стен увеличится площадь. Планируется расширение ассортимента товаров, сообщили Zelenograd.ru в магазине. В частности, устроят свою пекарню, в магазине будут выпекать хлеб и пиццу.



«Билла» работает в корпусе 1006А с 2010 года. Еще один супермаркет этой сети открылся в этом году в Савелкинском проезде. В прошлом году компания реконструировала 14 своих магазинов: изменился дизайн, появились новые кассовые аппараты и энергосберегающее оборудование. Также после ремонта были расширены отделы свежей выпечки, деликатесов и готовой еды.