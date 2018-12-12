Сборная Зеленограда по дартсу оказалась лучшей в финальных играх, набрав по несколько медалей почти в каждом состязании.

Не задался лишь первый день, когда соревновались дети: в командном зачете младшие дартсмены заняли пятое место. Но двое участников отличились в личном первенстве. Александра Кальней заняла первое место в «Большом райнде» и второе — в лично-командном первенстве «Сектор 20» (считаются попадания только в 20-й сектор), с таким же результатом выступил Егор Лавриненко.

Во второй день состязались взрослые. В женском первенстве в дисциплине «Большой раунд» Александра Тихоновская и Ольга Сорокина заслужили бронзовые медали. А в «Секторе 20» Александра взяла «золото». Заработанного хватило, чтобы женская сборная заняла общекомандное первое место.

В мужском первенстве в дисциплине «Большой раунд»: Антон Шашеро и Александр Пурювкин завоевали «золото», еще один дартсмен, Андрей Бегинин, — «бронзу». В «Секторе 20» Антон и Александр заработали по серебряной медали. Эти достижения принесли мужской сборной третье общекомандное место.

По результатам же обоих первенств, женского и мужского, зеленоградская сборная стала победителем соревнований, в которых приняли участие команды из всех округов Москвы, сообщает окружной центр физкультуры и спорта.