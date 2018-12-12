Турникетные павильоны можно поставить в месте посадки на 400-е автобусы: пассажиры проходят через турникеты (как в метро) и сразу садятся в автобусы через все двери. Эту идею жителя Зеленограда префектура отправила в департамент транспорта — для рассмотрения.
По мнению автора предложения, такой проход удобен и ускорит время посадки. Главное, чтобы турникеты были с высокими створками (против «зайцев»), отмечает он.
Идея не нова: еще в 2002 году вышло постановление правительства Москвы, где планировалось строительство посадочного автобусного терминала с турникетами у станции Крюково. По какой-то причине его решили не строить.
По такому же принципу организован проход на пригородные железнодорожные станции (там, где есть турникеты). Посадочный автобусный терминал с турникетами сделали в 2005 году у станции метро «Калужская» для нескольких маршрутов. Пассажиры попадают в терминал через первый этаж ТЦ «Калужский», проходят через турникеты, прикладывая к валидатору проездной и попадают на посадочную площадку. Есть специальный турникет для прохода (проезда) инвалидов. Пространство организовано так, что минуя турникеты попасть к автобусам нельзя.
Турникеты в зеленоградских автобусах не работают с 1 сентября, а водители теперь должны открывать все двери на вход. На переполненных 400-х маршрутах, куда традиционно входили через первую дверь, это приводит к конфликтам.
Примечательно, что, несмотря на вход во все двери, зеленоградские пассажиры продолжают стоять в очереди не только на 400-е, но и на автобусы по Зеленограду — например, выстраиваются друг за другом в часы пик очереди на автобусы, отходящие от Привокзальной площади. Такая организация посадки привычна и справедлива — кто дольше стоял, тот быстрее зайдет в автобус. Кроме того, очередь не перекрывает проход пешеходов по площади — люди стоят в цепочке, а не толпой.
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