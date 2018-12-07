Самый большой в столичном регионе автоцентр «Лада» открылся в Химках, на Ленинградском шоссе. Компания «Техинком» уже много лет является официальным дилером отечественного автопрома. В торговом зале представлен весь модельный ряд автомобильной марки.

Добраться до дилерского центра «Техинком Лада» из Зеленограда удобно на общественном транспорте. На автобусе № 400 до остановки «Родионово», время в пути займет примерно 50 минут. На электричке до станции «Химки», далее пересадка на автобус №3, на нем необходимо проехать до дома № 6 по улице 9-го Мая, здесь дорога займет немного больше часа. От метро «Ховрино» утром, днем и вечером едетбесплатная маршрутка. Точный адрес: Ленинградское шоссе, владение 16.

Автосалон открыт ежедневно с 8.00 до 22.00, телефон для справок +7 (495) 154-46-30.