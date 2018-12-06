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В Никольском проезде запретят парковку 06.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Таблички «Остановка запрещена» появятся у здания интерната — Никольский проезд, 3 — до 25 декабря. Здесь запретят остановку и парковку любого транспорта, кроме автобусов.

Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения школы №854 (в её состав входит бывшая школа-интернат №7 в Никольском проезде). Припаркованный в районе главного входа в школу транспорт затрудняет подъезд школьных автобусов к воротам, говорится в протоколе. Ограничить парковку на этом участке дороге необходимо для безопасной посадки и высадки детей.

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