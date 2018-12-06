Таблички «Остановка запрещена» появятся у здания интерната — Никольский проезд, 3 — до 25 декабря. Здесь запретят остановку и парковку любого транспорта, кроме автобусов.

Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения после обращения школы №854 (в её состав входит бывшая школа-интернат №7 в Никольском проезде). Припаркованный в районе главного входа в школу транспорт затрудняет подъезд школьных автобусов к воротам, говорится в протоколе. Ограничить парковку на этом участке дороге необходимо для безопасной посадки и высадки детей.