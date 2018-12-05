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Аэропорту Шереметьево присвоят имя Пушкина 05.12.2018 ZELENOGRAD.RU

По итогам народного голосования в проекте «Великие имена России» аэропорт получит имя русского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина. Он победил Менделеева, Рокоссовского и Туполева.

Конкурс проводился Общественной палатой РФ, чтобы присвоить крупнейшим российским аэропортам имена великих соотечественников. При этом они должны быть каким-либо образом связаны с местом, где расположен аэропорт.

Для Шереметьево предлагали варианты имён химика Дмитрия Менделеева, историка Василия Татищева, композитора Петра Чайковского, основоположника космонавтики Сергея Королева и даже графа Бориса Шереметева. В «шорт-лист» конкурса попали Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Константин Рокоссовский и Андрей Туполев. За Пушкина — 39% голосов.

Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе, вообще против присвоения московским аэропортам еще каких-нибудь имен.

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В голосовании по аэпороту Домодедово Ломоносов с большим отрывом «победил» Георгия Жукова, Михаила Кутузова и Евгения Примакова. Голосование по аэропорту Внуково еще не завершено, но наибольшее количество голосов сейчас у Сергея Королева.

Любопытно, что имена Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова выбрали дважды — в Минводах и Пензе, московском Домодедово и аэропорте Архангельска. Там, где по итогам конкурса имя-победитель отошло другому аэропорту, будет проведен второй тур финального голосования, сообщают организаторы. А аэропорт в Ульяновске и раньше носил имя Николая Карамзина — русского историка и писателя, уроженца Симбирской губернии (раньше Ульяновск был Симбирском).

После подведения итогов Общественная палата РФ должна обратиться к властям столицы с ходатайством о присвоении имен аэропортам.

Если не Пушкин, то кто?
Дмитрий Менделеев
Константин Рокоссовский
Андрей Туполев
Проголосовали 3 человека
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