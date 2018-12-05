По итогам народного голосования в проекте «Великие имена России» аэропорт получит имя русского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина. Он победил Менделеева, Рокоссовского и Туполева.



Конкурс проводился Общественной палатой РФ, чтобы присвоить крупнейшим российским аэропортам имена великих соотечественников. При этом они должны быть каким-либо образом связаны с местом, где расположен аэропорт.

Для Шереметьево предлагали варианты имён химика Дмитрия Менделеева, историка Василия Татищева, композитора Петра Чайковского, основоположника космонавтики Сергея Королева и даже графа Бориса Шереметева. В «шорт-лист» конкурса попали Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Константин Рокоссовский и Андрей Туполев. За Пушкина — 39% голосов.

Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе, вообще против присвоения московским аэропортам еще каких-нибудь имен.