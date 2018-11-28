Автобус №300 будет следовать от метро «Петровско-Разумовская» с остановкой у одноименной платформы через Северо-Западную хорду с остановками у станции МЦК «Панфиловская», метро «Октябрьское поле», «Молодежная» и платформы Сетунь до Можайского шоссе и Беловежской улицы на западе Москвы. Маршрут запустят 21 декабря.



С его появлением пассажиры смогут экономить в поездке до 10 минут, отмечается в сообщении. На маршруте предусмотрены остановки у поликлиник, больниц, школ, парков и торговых центров. Общее время в пути — не больше часа. По будням маршрут будет работать с 5:30 до 1:00, по выходным — с 6:30 до 1:00. Будут ходить автобусы большой вместимости, интервал — 8-10 минут в часы пик, 15-20 минут — в остальное время. Обслуживать маршрут будет коммерческий перевозчик, но проезд оплачивается обычными городскими проездными, действуют льготы.

Автобус № 300 охватит большую часть Северо-Западной хорды и свяжет семь районов — Тимирязевский, Коптево, Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники, Кунцево и Можайский, сообщает департамент транспорта. Судя по описанию маршрута, новый автобус будет также делать остановки у кинотеатра «Байкал», на улицах Приорова, Левитана, Маршала Тухачевского, Народного ополчения, Маршала Сергеева, Толбухина, Вяземской, возле института связи, ДК «Сетунь» и поликлиники №143 на Беловежской улице.2