28 ноября в 19:00 в префектуре обсудят проблемы зеленоградского транспорта. Хотя префектура формально за транспорт не отвечает, но обязана проводить такие тематические встречи. Возможно, на встрече будет присутствовать представитель «Мосгортранса», ГИБДД, Центра организации дорожного движения и другие чиновники.

То, что обычный зеленоградец не поедет на такую встречу не значит, что транспортные проблемы его не волнуют — просто ему неудобен такой формат. Давайте выберем, какие проблемы зеленоградского транспорта самые актуальные, чтобы чиновникам было легче ориентироваться. Голосование проходит в нашей группе ВКонтакте, поэтому для участия необходимо авторизоваться.