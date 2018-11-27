28 ноября в 19:00 в префектуре обсудят проблемы зеленоградского транспорта. Хотя префектура формально за транспорт не отвечает, но обязана проводить такие тематические встречи. Возможно, на встрече будет присутствовать представитель «Мосгортранса», ГИБДД, Центра организации дорожного движения и другие чиновники.
То, что обычный зеленоградец не поедет на такую встречу не значит, что транспортные проблемы его не волнуют — просто ему неудобен такой формат. Давайте выберем, какие проблемы зеленоградского транспорта самые актуальные, чтобы чиновникам было легче ориентироваться. Голосование проходит в нашей группе ВКонтакте, поэтому для участия необходимо авторизоваться.
Если пойдёте на эту встречу, поставьте плюсик в комментариях и напишите, какая проблема вас волнует. А если не пойдёте, напишите в комментариях, почему.
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