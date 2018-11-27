В преддверии Дня матери в Москве прошла ежегодная акция «Крылья ангела» — 300 детей из многодетных семей вместе с известными художниками писали своих ангелов-хранителей под сводами Храма Христа Спасителя. Поучаствовали в акции и зеленоградские дети. Ангелы получились такими, какими их представляют себе авторы, часто — похожими на маму.
«Ангелы — это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения — так же, как и мама» , — рассказывают организаторы акции, Объединение многодетных семей города Москвы.
Вместе с детьми рисовали и профессионалы — для них это единственный шанс в году писать в стенах Храма Христа Спасителя. Рисовать в ХХС в обычные дни запрещено. В числе художников были Дмитрий Астафьев, преподаватель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Сергей Багров, член Союза художников России, Мария Котляр, член союза художников РФ, член международного художественного фонда, Надежда Лунёва, художник-иконописец, Александр Муравьев, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, и Александра Понаморёва, член союза художников Москвы, член графической комиссии союза художников России.
«Прекрасно, что вы участвуете в замечательном труде, да еще и под сводами храмов. Надеюсь, что сегодняшний ваш труд, духовный, серьезный, приблизит вас к Творцу. И это самая-самая главная задача сегодняшнего праздника для вас лично», — напутствовал детей на открытии праздника Дмитрий Рощин, протоиерей, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Все картины авторы передали Объединению многодетных семей Москвы — позже часть из них выставят на аукцион, а вырученные средства направят на организацию благотворительного новогоднего праздника на дому для маломобильных ребят из многодетных семей. Часть картин будет участвовать в выставках.
Мероприятие прошло при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Впервые акция «Крылья ангела» была организована в 2014 году, в 2015 году она прошла в Москве и в Севастополе, а в 2016 году к акции присоединились храмы в Астрахани, Владимире и Томске. В 2017 году мероприятие объединило города из более чем 70 регионов и более 20 000 детей. В 2018 году акцию провели не только в храмах, но и в домах культуры, художественных школах.
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