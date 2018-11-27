«Ангелы — это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения — так же, как и мама» , — рассказывают организаторы акции, Объединение многодетных семей города Москвы.

Вместе с детьми рисовали и профессионалы — для них это единственный шанс в году писать в стенах Храма Христа Спасителя. Рисовать в ХХС в обычные дни запрещено. В числе художников были Дмитрий Астафьев, преподаватель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Сергей Багров, член Союза художников России, Мария Котляр, член союза художников РФ, член международного художественного фонда, Надежда Лунёва, художник-иконописец, Александр Муравьев, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, и Александра Понаморёва, член союза художников Москвы, член графической комиссии союза художников России.

«Прекрасно, что вы участвуете в замечательном труде, да еще и под сводами храмов. Надеюсь, что сегодняшний ваш труд, духовный, серьезный, приблизит вас к Творцу. И это самая-самая главная задача сегодняшнего праздника для вас лично», — напутствовал детей на открытии праздника Дмитрий Рощин, протоиерей, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.