Нападающий хоккейной команды МИЭТа «Электроник», 21-летний Алекс Миллер, получил серьезные травмы во время игры. Спортсмен находится в больнице в отделении нейрохирургии.
В первом для зеленоградцев домашнем матче Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) соперниками «электроников» были «Гладиаторы» из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Игра проходила на арене Ледового дворца в 20-м микрорайоне в воскресенье, 18 ноября.
В первом периоде команды играли почти на равных, но «Электроник» оказался чуть сильнее. За минуту миэтовцы забросили две шайбы, соперники смогли ответить лишь одной. Во втором периоде зеленоградский нападающий Владислав Третьяк за 15 минут сделал покер — забил в ворота соперника четыре шайбы. Счет 6:1 по итогам двух периодов практически не оставил «Гладиаторам» шанса отыграться, говорится в обзоре на странице МСХЛ во «ВКонтакте». То, что произошло в последнем периоде, не помешало миэтовцам одержать победу: «В заключительном отрезке игры казалось, что „Гладиаторы“ смогут навязать свою игру, но на две заброшенные шайбы им прилетело в ответ столько же». Итоговый счет — 8:3.
«Отличная игра для „Электроника“ оказалась омрачена неприятным инцидентом. В середине третьего периода случилась драка между нападающим Алексом Миллером и игроками „Гладиаторов“. Всё было настолько жёстко, что дело дошло до крови на льду», — пишет хоккейный клуб МИЭТа в ВК.
Одна из болельщиц рассказала: «…нашего парня двое начали бить под ребра. Игроки стояли и не вмешивались, как и судьи».
В результате зеленоградского «спортсмена госпитализировали в нейрохирургическое отделение с переломом костей лицевого скелета и носа, субарахноидальным кровоизлиянием, сочетанной травмой, переломом среднего пальца левой кисти, ушибами и ссадинами», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший хоккеист назвал имена трех игроков команды соперников, участвовавших в его избиении. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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