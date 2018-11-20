«Отличная игра для „Электроника“ оказалась омрачена неприятным инцидентом. В середине третьего периода случилась драка между нападающим Алексом Миллером и игроками „Гладиаторов“. Всё было настолько жёстко, что дело дошло до крови на льду», — пишет хоккейный клуб МИЭТа в ВК.

Одна из болельщиц рассказала: «…нашего парня двое начали бить под ребра. Игроки стояли и не вмешивались, как и судьи».

В результате зеленоградского «спортсмена госпитализировали в нейрохирургическое отделение с переломом костей лицевого скелета и носа, субарахноидальным кровоизлиянием, сочетанной травмой, переломом среднего пальца левой кисти, ушибами и ссадинами», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавший хоккеист назвал имена трех игроков команды соперников, участвовавших в его избиении. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.