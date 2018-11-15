Собственники квартир в домах, которые снесут по программе реновации, не платят взносов на капремонт. Но строительство новых домов — дело долгое, поэтому власти обещают делать «охранно-поддерживающий ремонт» в старых за свой счет.

Охранно-поддерживающий ремонт года закреплен новым законом, средства для ремонта расселяемых пятиэтажек будут предусмотрены при формировании столичного бюджета на следующий год, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Деньги на ремонт старых домов будут выделяться префектурам округов. Планируемый срок сноса старых домов и переселения жителей в новые в целом по Москве — 15 лет.



Сам документ, вносящий изменения в постановление правительства Москвы «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти», пока не опубликован, и какие конкретно работы заложены в рамках охранно-поддерживающего ремонта, неизвестно. На капитальный ремонт расселяемые дома могут рассчитывать только в случае аварий и ЧП.

В Зеленограде в программу сноса старых домов и переселения жильцов в новые вошли 34 дома:

В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927

В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,

В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810

В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Первый дом по программе реновации планируют построить в 19 микрорайоне на улице Овражной через два года. Это будет 14-этажный дома на 91 квартиру. Жителей каких корпусов (или корпуса) туда переселят, пока неизвестно, — об очередности расселения власти обещают известить до конца 2019 года. Рядом планируется строить такой же дом, это будут корпуса 1934 и 1935.