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Зеленоградские библиотеки перешли на новый читательский билет. Это пластиковая карта со штрих-кодом 08.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: facebook.com/zelbiblio

Бумажных формуляров больше нет — посетителям выдают пластиковые карты со штрих-кодом. С картой можно получать и сдавать книги в любой библиотеке Зеленограда: например, взять в 6 микрорайоне, а сдать в 14-м.

Оформление нового единого читательского билета занимает не больше 15 минут, рассказали Zelenograd.ru в окружной центральной библиотечной системе. Нужен паспорт. Для оформления карты ребенком до 14 лет, нужен совершеннолетний родственник с паспортом. Желательно получить такие карты и детям, и взрослым, чтобы пользоваться всеми услугами библиотек, — наличие единого читательского билета теперь обязательное требование к посетителям московских библиотек.

Выдача пластиковых карт — первый этап перехода к автоматизированной библиотечной системе обслуживания. Второй этап как раз больше даст читателям — это открытие единого электронного каталога всех московских библиотек на портале «Библиогород». Тут все происходит не быстро: если летом департамент культуры говорил «к концу года в тестовом режиме», то сейчас выясняются новые сроки — «в течение двух лет».

При этом у зеленоградских библиотек есть свой электронный каталог, где можно по поиску найти книгу или периодическое издание (можно вбить в поисковую строку автора или название). Он актуален, пояснили в администрации библиотек, но в нем нет новых поступлений — они отправляются как раз в общегородской каталог, который в электронном виде пока недоступен. Тем не менее, в зеленоградском каталоге можно найти имеющиеся сейчас книги, по поиску выдается и конкретная библиотека, где их можно взять.

Система «взял в одном месте — сдал в другом» не отражается на наличии или отсутствии книг в конкретной библиотеке: издания возвращаются в ту библиотеку, где были взяты, эта логистика отработана, сказали в ЦБС. В перспективе так будет по всей Москве.

Пластиковая карта — единый читательский билет — не подразумевает прямой учет посетителей библиотек. Такие счетчики посещений уже стоят в библиотеках, и делать вход по картам (как в транспорте, например) в районных библиотеках не планируют.

В будущем по читательским билетам в библиотеках будут предоставлять скидки на платные мероприятия, скорее всего, на платные кружки. То есть, билет будет работать как карта лояльности. Но это пока в проекте — реализуют, когда в целом заработает автоматизированная библиотечная система.

Иногородние граждане России тоже могут получить единый читательский билет. Иностранцы не могут забирать книги — только пользоваться изданиями в читальных залах.

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