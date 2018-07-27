Самое главное — книги можно будет выбирать онлайн, подписываясь на обновления: новые поступления по авторам, тематикам и тому подобное.

Обновляемый список книг и других изданий в зеленоградских библиотеках можно будет отслеживать на сайте «Библиогород», рассказали Zelenograd.ru в департаменте культуры. До конца года в тестовом режиме будет доступны функции поиска книги по каталогу и текущий статус книги.

На сайте зеленоградских библиотек есть ссылка на электронный каталог — правда, работает она нестабильно. Но если открывается, то можно найти нужную книгу и узнать о её наличии в конкретной библиотеке. На общемосковском библиотечном сайте онлайн можно отслеживать списанные книги, которые библиотеки готовы отдать.



Автоматизированная система также подразумевает, что можно будет быстро записаться и получить читательский билет, бронировать заранее нужные издания, видеть историю заказов, брать и сдавать книги в любой библиотеке.

Сейчас онлайн можно отслеживать только списанные книги, которые библиотека готовы отдать.