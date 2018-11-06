С 1 ноября в любом московском центре «Мои документы» (МФЦ) можно получать налоговые уведомления, которые раньше налоговая отправляла по почте заказным письмом или выгружала в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Услуга предоставляется без привязки к месту жительства, срок исполнения — 1 день, плюс 4 дня на курьерскую доставку.

Чтобы получать налоговые уведомления в центре госуслуг, нужен паспорт, заявление о предоставлении налогового уведомления и согласие налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными для центров госуслуг (заполняется при подаче документов). Старые способы получения уведомлений — через «Почту России» и личный кабинет на сайте налоговой — тоже действуют.

Также в «Мои документах» можно оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, подать уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.