Новый гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется в бывшем здании магазина «К-Раута» на Ленинградском шоссе, в Елино. Пока там идет капитальный ремонт, который планируется завершить весной 2019 года. Соседний «Леруа Мерлен» практически рядом, в Ржавках.



Строительные гипермаркеты «К-Раута» закрылись в этом году — финская корпорация Kesko официально объявила об уходе с российского рынка. Магазины продали французской сети «Леруа Мерлен». «Леруа Мерлен» реконструирует бывшие здания «К-Раута», после чего откроет там свои магазины стройматериалов, отделки, товаров для дома и дачи.



К началу ноября 2018 года сеть «Леруа Мерлен» объединяет 88 гипермаркетов, до конца года откроется еще два. Планы на перспективу — к 2021 году дорасти до 150 магазинов в России, Казахстане и Беларуси, сообщает Retail.ru.