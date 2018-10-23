4 и 5 ноября на платном дублере Ленинградского шоссе поднимут цены за проезд из Зеленограда в Москву, Солнечногорск, аэропорт Шереметьево и обратно. Повышенные тарифы будут действовать с 1:00 (час ночи) 4 ноября до 1:00 6 ноября.



Проезд из Зеленограда до Москвы по трассе М-11 4 и 5 ноября будет стоить ночью 4 ноября 100 рублей, в остальное время 350, а днем и вечером 5 ноября (с 14:00 до 1:00) — 400 руб. В обратную сторону — то же, но днем и вечером 5 ноября — 350 рублей. Существующие цены Зеленоград — Москва — 280-320 руб. днем и 80 ночью. Проезд из Шереметьево-1 и Шереметьево-2 на ноябрьские увеличили до 150 рублей днем и 50 руб. ночью. Тарифы на участке Зеленоград — Солнечногорск: ночью 50 руб., днем и вечером 4 ноября — 250, 5 ноября — 200 руб.



Стоимость проезда по М-11 4 и 5 ноября на всем участке Москва — Солнечногорск

4 ноября празднуется День народного единства. Праздник выпал в этом году на воскресенье, поэтому 5 ноября сделали нерабочим днем. Таким образом на следующей недели будут длинные выходные — суббота, воскресенье, понедельник.