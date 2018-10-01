Открылся долгожданный продуктовый магазин в глубине 9 микрорайона

Магазин на этом месте открыли еще в 1998 году, он занимал площадь 76 квадратных метров. Через четыре года арендатор сделал реконструкцию и увеличил площадь до 125 кв. метров. Из-за изменений правил нестационарной торговли и в связи с завершением договора аренды торговый павильон трижды сносили. Последний раз это произошло в ноябре прошлого года, причем жителям пообещали, что магазин восстановят сразу же после конкурса, объявленного в декабре.

Жители 9 микрорайона давно просили снова его открыть — здесь работает только один супермаркет в корпусе 900 и два-три маленьких продуктовых магазинчика. Понадобился год, чтобы появился желающий торговать на этом месте на новых условиях: власти сами финансируют установку типового павильона площадью 56 квадратных метров, а предприниматель платит за право в нем торговать. Торговый павильон выставляли на аукцион пять раз, и только после снижения стартовой цены с 226 тысяч рублей до 67 тыс. руб. (это ежемесячная плата за право торговать) нашелся новый арендатор — ООО «Купецъ».

Эта же фирма выиграла аукцион на право торговли в типовом павильоне у корпуса 145. Жители 1 микрорайона также неоднократно просили небольшой продуктовый магазин шаговой доступности. Здесь та же ситуация, что и в 9-м — один супермаркет «Перекресток» на микрорайон. Для сравнения, в 3 микрорайоне работают четыре сетевые продуктовые магазина. В 1 микрорайоне торговый павильон планируется открыть в ноябре, сообщили Zelenograd.ru в фирме «Купецъ».