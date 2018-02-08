«Нормальный был магазин, с нормальным ассортиментом и ценами», говорят о продуктовом магазине возле корпуса 921 местные жители. За 20 лет его трижды сносили. Теперь московские власти снова предлагают предпринимателям торговать на этом месте, но желающих пока нет. Бывший владелец магазина Кахир Гафаров рассказал Zelenograd.ru об истории своего бизнеса, и почему не хочет возвращаться.
— Расскажите, почему павильон трижды сносили?
— В 1998 году мы построили этот магазин, выиграв конкурс на аренду земельного участка под строительство торгового павильона. Тогда его площадь была 76 квадратных метров. Через четыре года сделали реконструкцию, площадь увеличилась до 125 кв. метра. Естественно, имея разрешение Москомархитектуры и других госструктур. В 2013 году власти уведомили меня, что павильон будет снесен, потому что закончился договор аренды и продлить его нельзя. Участок снова выставят на аукцион, но павильон должен быть типовым. Я принял участие в аукционе, выиграл его — цена была 7,5 миллионов рублей. Построили павильон, согласовали внешний вид с Москомархитектурой, с департаментом торговли. Договор аренды был заключен на три года. Устно обещали, что пролонгация возможна, но в самом договоре этого не было написано.
Через три года меня уведомили, что договор аренды земли истек, павильон надо снести. Правда, власти пошли навстречу жителям, которые просили не закрывать магазин, — ведь в 9 микрорайоне только один «Перекресток». Особенно просили жители 921 корпуса. Префектура попросила департамент торговли сохранить павильон до проведения нового аукциона. В ноябре мне сообщили, что в течение недели павильон надо снести — пришлось быстро сносить.
— В какой-то момент появилась информация, озвученная префектурой: магазин «залезает» на природную территорию, плюс там проходят инженерные коммуникации, поэтому и надо урезать его площадь. Это действительно так?
— Когда строился первый павильон, граница природной территории проходила в 3-4 метрах позади павильона. В 2002 году — то ли их пересмотрели, то ли еще что-то изменилось, — оказалось, что часть павильона стоит на природной территории. Я ездил в департамент природопользования перед вторым аукционом, чтобы согласовать размещение павильона. В департаменте сказали, что в принципе установка павильонов в таком случае не запрещена, поскольку это не особо охраняемая природная территория.
— Аукционы на право торговли в павильоне у корпуса 921 провели дважды — в ноябре и декабре. Желающих принять участие не нашлось. Почему вы не стали в них участвовать?
— По новым правилам, городские власти сами финансируют установку типового павильона, а предприниматель платит за право в нем торговать. Изначально разговор шел о том, что магазин шаговой доступности должен быть хотя бы в сто квадратных метров, иначе там будет мало товаров. А город выставил на аукцион павильон площадью 56 квадратных метров и по совершенно неадекватной цене, она завышена по крайней мере в два раза. Когда управа спросила меня, какой, по моему мнению, должна быть цена, я ответил, что её надо снизить вдвое как минимум.
(Стартовая сумма аукционов на повышение была 226 тысяч рублей — это ежемесячная плата за право торговать в павильоне у корпуса 921 — Zelenograd.ru)
— В 56-метровом павильоне ассортимент неизбежно сократится?
— Конечно. Что в таком магазине можно продавать — разве что хлеб, молоко, консервы, что-то по мелочам… Ассортимент придется сокращать за счет фруктов и овощей, точно не будет рыбы — просто негде ставить холодильное оборудование. У нас и на первоначальных 125 метрах не было свободного места.
— Каково ваше мнение о новых правилах нестационарной торговли — когда город ставит свои типовые магазинчики и берет деньги за право торговли в них?
— Отрицательное. На мой взгляд, это нерациональное использование бюджетных средств. Деньги, которые тратятся на закупку торговых павильонов и оборудования, можно потратить на другие бюджетные сферы. Да и кто знает лучше хозяина магазина, торгующего определенным товаром, какое именно оборудование ему нужно.
Когда павильон сносили, я говорил, что готов городу просто так передать этот павильон, безвозмездно. Но мои слова видимо, не дошли «наверх». Сейчас я ушел в другой бизнес.
— За счет продажи каких товаров живут маленькие магазины? Говорят, основную прибыль приносит алкоголь.
— В первом павильоне у нас продавались вино-водочные напитки. Но сколько проблем они нам создавали! Каждые выходные какие-то неадекватные люди собирались, нам приходилось вызывать полицию. И мы, имея возможность продавать крепкий алкоголь, отказались от этого — оставили только продукты и пиво.
А прибыль была в основном за счет оборота продуктов. Наценка на молочную и колбасную продукцию была 15%, на консервы — до 25%, на что-то ещё — до 30%. Политика у нас была — средняя накрутка на продукты около 20%.
— Как складывались ваши отношения с зеленоградской администрацией, местными властями?
— Ничего плохого не могу сказать, только хорошее. Они помогали. Ситуация с моим павильоном никак не связана с зеленоградской администрацией, это последствия решений более высоких инстанций.
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