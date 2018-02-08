— Расскажите, почему павильон трижды сносили?

— В 1998 году мы построили этот магазин, выиграв конкурс на аренду земельного участка под строительство торгового павильона. Тогда его площадь была 76 квадратных метров. Через четыре года сделали реконструкцию, площадь увеличилась до 125 кв. метра. Естественно, имея разрешение Москомархитектуры и других госструктур. В 2013 году власти уведомили меня, что павильон будет снесен, потому что закончился договор аренды и продлить его нельзя. Участок снова выставят на аукцион, но павильон должен быть типовым. Я принял участие в аукционе, выиграл его — цена была 7,5 миллионов рублей. Построили павильон, согласовали внешний вид с Москомархитектурой, с департаментом торговли. Договор аренды был заключен на три года. Устно обещали, что пролонгация возможна, но в самом договоре этого не было написано.

Через три года меня уведомили, что договор аренды земли истек, павильон надо снести. Правда, власти пошли навстречу жителям, которые просили не закрывать магазин, — ведь в 9 микрорайоне только один «Перекресток». Особенно просили жители 921 корпуса. Префектура попросила департамент торговли сохранить павильон до проведения нового аукциона. В ноябре мне сообщили, что в течение недели павильон надо снести — пришлось быстро сносить.

— В какой-то момент появилась информация, озвученная префектурой: магазин «залезает» на природную территорию, плюс там проходят инженерные коммуникации, поэтому и надо урезать его площадь. Это действительно так?

— Когда строился первый павильон, граница природной территории проходила в 3-4 метрах позади павильона. В 2002 году — то ли их пересмотрели, то ли еще что-то изменилось, — оказалось, что часть павильона стоит на природной территории. Я ездил в департамент природопользования перед вторым аукционом, чтобы согласовать размещение павильона. В департаменте сказали, что в принципе установка павильонов в таком случае не запрещена, поскольку это не особо охраняемая природная территория.



— Аукционы на право торговли в павильоне у корпуса 921 провели дважды — в ноябре и декабре. Желающих принять участие не нашлось. Почему вы не стали в них участвовать?

— По новым правилам, городские власти сами финансируют установку типового павильона, а предприниматель платит за право в нем торговать. Изначально разговор шел о том, что магазин шаговой доступности должен быть хотя бы в сто квадратных метров, иначе там будет мало товаров. А город выставил на аукцион павильон площадью 56 квадратных метров и по совершенно неадекватной цене, она завышена по крайней мере в два раза. Когда управа спросила меня, какой, по моему мнению, должна быть цена, я ответил, что её надо снизить вдвое как минимум.

(Стартовая сумма аукционов на повышение была 226 тысяч рублей — это ежемесячная плата за право торговать в павильоне у корпуса 921 — Zelenograd.ru)

— В 56-метровом павильоне ассортимент неизбежно сократится?

— Конечно. Что в таком магазине можно продавать — разве что хлеб, молоко, консервы, что-то по мелочам… Ассортимент придется сокращать за счет фруктов и овощей, точно не будет рыбы — просто негде ставить холодильное оборудование. У нас и на первоначальных 125 метрах не было свободного места.