Отопительный сезон начался 24 сентября, но в нескольких зеленоградских домах батарей нет физически — в ходе капитального ремонта старые срезали, новые не поставили. «Нас заморозили до весны?» — спрашивают жители. В фонде капитального ремонта удивлены такой ситуацией.

Так, новые батареи не поставили во все квартиры ремонтируемых корпусов 158, 162, 451. «24 сентября, батареи в квартирах отсутствуют», пишет жительница корпуса 451.

Не всем заменили еще батареи и в корпусе 158. На вопрос Zelenograd.ru о причинах бригадир, работающий в доме, отвечать отказался, а ответственный в целом за работы недоступен — в момент начала отопительного сезона он оказался в отпуске. В соцсетях он посетовал на жильцов, которые не пускают рабочих в квартиры: «Житель 1 подъезда, который очень долго скрывался, сам пришёл и просит поменять стояки, а уже все под водой, уже подавать тепло должны, и нам приходиться сливать стояки».



Тепло не дадут, пока не поменяют батареи хотя бы в отдельно взятом стояке подъезда. Но перед включением надо еще провести опрессовку — гидравлические испытания отопления. В Фонде капитального ремонта удивились информации об отсутствии батарей в зеленоградских домах и пообещали проверить, как там идут работы. Отопление в этих корпусах должно быть включено в положенные сроки, подтвердили в Фонде.



Отопление начали включать 25 сентября, сроки подачи тепла в жилые дома установлены правительством Москвы — в течение пяти дней, то есть до 30 сентября.