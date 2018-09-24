Отопление начнут включать с 25 сентября. В квартирах должно стать тепло в течение пяти дней

Со вторника в Москве начнутся так называемые пробные топки. Сначала тепло подадут в учреждения социальной сферы: лечебные, детские дошкольные, школы. Затем начнут подключать жилые дома, а следом — административные и промышленные здания в соответствии с графиком. Процесс должен занять не более пяти дней с объявленной даты.

О старте отопительного сезона объявили власти Москвы в лице заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Заммэра заодно отчитался о готовности «всего жилого фонда и объектов социальной сферы» к прохождению осенне-зимнего периода.

На сайте правительства Москвы говорится, что нужно делать, если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления. Вы можете позвонить по телефону единой диспетчерской службы 8(495)539-53-53, оставить заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей 8(495)539-59-59.

25 сентября — стандартная дата, которой обычно придерживаются чиновники. По нормативам же отопление включают, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 оС.

В ближайшие дни в Зеленограде ожидается резкое похолодание. По прогнозу центра погоды «Фобос», днем во вторник, 25 сентября, температура воздуха составит +7 оС, а в ночь на 26-е всего +3 оС. В уик-энд ночные температуры опустятся до ноля градусов по Цельсию.