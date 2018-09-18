Платные туалетные кабинки поставили в переходе между «Пушкинской» и «Чеховской». Зайти туда можно только по билету «Кошелек» на карте «Тройка», одно посещение стоит 60 рублей. Есть женские и мужские кабинки.

На модульных кабинках есть подсветка: зеленая — туалет свободен, красная — занят. Внутри есть тревожная кнопка, сообщает пресс-служба мэрии, — после её нажатия сообщение «окажите помощь» появится на мониторе перед входом в кабину. При необходимости диспетчер сможет вызвать дежурных по станции или сотрудников скорой помощи.



Сейчас такие туалетные кабинки работают на станциях метро «Комсомольская» (кольцевая), «Библиотека имени Ленина», «Парк культуры» Сокольнической линии, «Семеновская», «Цветной бульвар», «Боровицкая» (в переходе на «Библиотеку имени Ленина»), «ВДНХ», «Чкаловская», «Кропоткинская», «Проспект Мира», «Сокольники».

"Туалеты размещают на наиболее востребованных станциях метрополитена. Место для их установки подбирают таким образом, чтобы размещение модульных туалетных кабин не препятствовало пассажиропотоку, — объяснила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами. — Современные модульные комплексы удобны в использовании, а их дизайн подобран с учетом оформления каждой станции. Например, отделка комплексов в переходе от «Пушкинской» до «Чеховской» напоминает светлый мрамор и похожа на оформление стен станции".

Экспериментальный бесплатный туалет на платформе станции «Проспект Мира» проработал в 2015 году менее двух месяцев, а затем его убрали . Дверь туалета открывалась только картой «Тройка», но деньги с неё не снимались. Поскольку зайти в туалет просились не только обладатели «Тройки», руководство метро выяснило, что люди готовы платить за это 50 рублей. В итоге установило цену 60 рублей и только по «Тройке».

В прошлом году руководство метрополитена провело конкурс на размещение туалетных комплексов на 25-ти станциях метро, пока они появились только на 12-ти.

На многих станциях Московского центрального кольца есть бесплатные туалеты. Кроме того, туалеты есть и в «Ласточках», курсирующих по МЦК.