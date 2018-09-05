Все московские школы, в которых разместят избирательные участки в воскресенье 9 сентября, начнут работать в обычном режиме в понедельник 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00, а ночью в школах пройдет комплексная уборка с санитарной обработкой помещений, задействованных в выборах.

Раньше, случалось, школы закрывали на день после выборов. Например, в 2011 году после выборов депутатов Госдумы школьники не учились в понедельник — из-за того, что помещения, где находились избиратели, надо было вымыть и продезинфицировать. Тогда избирательные участки работали до 20:00.