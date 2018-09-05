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Школы будут работать сразу после выборов мэра. Уберут их ночью 05.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Все московские школы, в которых разместят избирательные участки в воскресенье 9 сентября, начнут работать в обычном режиме в понедельник 10 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00, а ночью в школах пройдет комплексная уборка с санитарной обработкой помещений, задействованных в выборах.

Раньше, случалось, школы закрывали на день после выборов. Например, в 2011 году после выборов депутатов Госдумы школьники не учились в понедельник — из-за того, что помещения, где находились избиратели, надо было вымыть и продезинфицировать. Тогда избирательные участки работали до 20:00.

Работу школ после выборов подтвердили в столичном департаменте образования
t.me/aavst

В Зеленограде в день выборов мэра Москвы избирательные участки расположатся в более чем тридцати зданиях общеобразовательных школ (найти свой участок по адресу). В этот же день возле них пройдут конкурсы любительских цветников — фестиваль «Цветочный джем». Клумбы, почву, оборудование и торговые палатки завезли в школьные дворы заранее, еще в августе.

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