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Еще два светофора в «новом» городе оборудовали кнопками для пешеходов 24.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Кнопки для вызова разрешающего переход улицы сигнала поставили на пересечении улиц Логвиненко и Новокрюковская (у остановки «Дежурная аптека») и улиц Советская и Летчицы Тарасовой (напротив корпуса 2022). В Зеленограде осталось всего несколько светофоров без кнопок, в основном на Центральном проспекте.

Кнопки на светофорах означают, что зеленый свет для пешеходов включается вручную. Там, где нет кнопок, светофор переключается на пешеходную фазу в автоматическом режиме — например, каждые 40 секунд, а при нажатии кнопки это произойдет быстрее. Или нет — это зависит от транспортного потока на конкретном перекрестке или участке дороги.

Одновременно с кнопками возле наземных переходов ставят индуктивные петлевые детекторы, которые меняют фазы светофора не «автоматом», а в зависимости от интенсивности транспортного потока, сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. Если пешеходов нет, то и красный свет для транспорта не включается. Водителей призывают доезжать до стоп-линии перед переходом — тогда детекторы «поймут», что машинам надо проехать — и следить за переключением фаз светофора.

Индуктивными петлями и кнопками для пешеходов сейчас оборудованы большинство зеленоградских светофоров возле наземных переходов. Пока их нет, в частности, на Центральном проспекте и в 23 микрорайоне. Центральный проспект — в ближайших планах, рассказал Zelenograd.ru технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович.

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