Кнопки на светофорах: стало ли проще пешеходам?
На пешеходных светофорах в Зеленограде, рядом с кнопками для включения «зеленого», висят таблички с максимальным времени ожидания. Однако на многих ничего не написано. Пустоту начали заполнять сами пешеходы. Их настрой философский, а ожидания пессимистичны — вечность и бесконечность.
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Фото: Zelenograd.ru
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Фото: Илья Соловьёв (@erdenian/Instagram)
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