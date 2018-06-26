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«Время ожидания составит не более вечности». Что пишут возле кнопок для включения пешеходного светофора 26.06.2018 ZELENOGRAD.RU

На пешеходных светофорах в Зеленограде, рядом с кнопками для включения «зеленого», висят таблички с максимальным времени ожидания. Однако на многих ничего не написано. Пустоту начали заполнять сами пешеходы. Их настрой философский, а ожидания пессимистичны — вечность и бесконечность.

Переход через Московский проспект
Фото: Zelenograd.ru
Переход через улицу Юности
Фото: Илья Соловьёв (@erdenian/Instagram)
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