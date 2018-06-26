На пешеходных светофорах в Зеленограде, рядом с кнопками для включения «зеленого», висят таблички с максимальным времени ожидания. Однако на многих ничего не написано. Пустоту начали заполнять сами пешеходы. Их настрой философский, а ожидания пессимистичны — вечность и бесконечность.