На встрече с избирателями в школе №2045 кандидат в мэры Илья Свиридов прокомментировал Zelenograd.ru, почему он считает одной из болезненных проблем Зеленограда будущее строительство мусоросжигающего завода в Хметьево.

— Я не очень хорошо знаю Зеленоград, поскольку я здесь не живу. Из тех данных, которые мой штаб нашел по открытым источникам, мне показалось, что глобальной и, может быть, еще не осознаваемой зеленоградцами проблемой будет строительство мусоросжигающего завода в Солнечногорском районе. В Москве работает два мусоросжигающих завода, в Алтуфьево и Косино. По официальной статистике, за пять лет их работы количество онкологических заболеваний у жителей, живущих рядом с заводами, выросло более, чем в четыре раза.

— Что вы предлагаете сделать?

— Власть руками Ростеха предлагает самый простой путь — строить мусоросжигающие заводы. Я считаю, что стратегия должна быть другая и только одна — раздельный сбор и переработка отходов. И обязательно ввести запрет на неперерабатываемые виды упаковки — пластика, который в любом случае придется либо захоранивать, либо сжигать.

Сжигание мусора — это выброс диоксинов, очень вредных веществ, вызывающих онкозаболевания. Да, есть отдельные заводы в европейских городах, которые практически не выбрасывают диоксины, но это супердорогая сложная технология. Заводы, которые предлагается строить в Подмосковье, не будут построены по этой технологии, есть основания не доверять этим проектам.



— Мы часто слышим от властей: «Население не готово к раздельному сбору».

— Когда нам говорят, что москвичи не готовы, им лень, не хотят отказаться от мусоропроводов — это фикция. Я в прошлом году у себя на Таганке провел эксперимент: поставили несколько контейнеров для раздельного сбора отходов. Так они были переполнены, люди несли мусор и правильно сортировали. Есть другие примеры. Допустим, ТСЖ в Раменках успешно сортирует мусор.

Мусор — это ваше имущество до того момента, когда мусоровывозящая компания не свалила его в свою машину и не увезла. Вы можете у себя в доме организовать раздельный сбор и договориться с переработчиком, который будет забирать ваш мусор. Есть такая подмосковная Лига переработчиков макулатуры, так вот они говорят, что недозагружены на 85%.



— Почему так происходит?

— Компании, заключившие в Москве многомиллионные контракты на вывоз мусора, не заинтересованы в переработке, несмотря на то, что по контракту они должны 10% от вывезенных отходов внедрять на сортировку. Им просто не выгодно заниматься раздельным сбором и сортировкой, проще и дешевле вывозить и захоранивать отходы. А у переработчиков мусора нет транспорта, нет логистики, они готовы перерабатывать, но не вывозить отходы.



И так будет до тех пор, пока власть волевым решение не поставит жесткие условия.

Выявить все мусоровывозящие компании, дать им приоритет, поддержку, обязать их заключить договоры с переработчиками. Надо демонополизировать мусорный бизнес. Я предлагаю принять городскую программу по раздельному сбору отходов с целевым показателем: 50% всего объема доходов в Москве в 2023 году должны сортироваться и перерабатываться. Мы уже сегодня можем перерабатывать пластик (кроме отдельных видов), стекло, металл.

Крупные торговые сети надо обязать ставить пункты по приему опасных отходов — батареек, ламп, электроники. И, конечно, нужно закладывать в цену упаковки стоимость её утилизации: чем сложнее её утилизировать, тем дороже товар.