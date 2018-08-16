Новый пешеходный трапециевидный переход появится на улице ЦНИИМЭ — между зоной отдыха «Зеленый бор» и новым парком у Заводского пруда в промзоне Малино. На самой улице ЦНИИМЭ ограничат скорость движения транспорта до 40 км/ч.
Знаки об ограничении скорости — от светофора до пересечения улицы ЦНИИМЭ с улицей Дмитрия Разумовского — поставят до 20 сентября, а нерегулируемый переход устроят только в следующем году. Возле него появятся пешеходные ограждения. Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Переход и снижение скорости транспорта нужны для безопасности пешеходов и для «объединения двух частей территории парка „Зеленый бор“», говорится в протоколе. Имеется в виду, что люди будут ходить из одной зоны отдыха в другую через дорогу.
Зону отдыха со спортивными и детскими площадками, скамейками, пикниковой точкой, беседкой и собачьей площадкой устроили на углу 23 микрорайона, у Георгиевского проспекта, в прошлом году. А новый парк сделали на другой стороне — в промзоне Малино возле заброшенного пруда (Заводской или пруд ЦНИИМЭ).
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