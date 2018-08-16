Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака

Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Девятимесячный мальчик пострадал от укуса собаки во дворе своего дома. Вечером во вторник, 14 августа, он гулял с мамой у корпуса 803. Одновременно 60-летняя жительница того же дома выгуливала там своего джек-рассел-терьера без намордника. Женщина допустила нападение собаки на малыша. В результате ребенок получил укус.
Мама пострадавшего мальчика написала на собачницу заявление в полицию. Проводится проверка, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Насколько тяжело пострадал ребенок — не уточняется.
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !