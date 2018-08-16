Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака

Девятимесячный мальчик пострадал от укуса собаки во дворе своего дома. Вечером во вторник, 14 августа, он гулял с мамой у корпуса 803. Одновременно 60-летняя жительница того же дома выгуливала там своего джек-рассел-терьера без намордника. Женщина допустила нападение собаки на малыша. В результате ребенок получил укус.

Мама пострадавшего мальчика написала на собачницу заявление в полицию. Проводится проверка, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Насколько тяжело пострадал ребенок — не уточняется.