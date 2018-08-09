Инвестор и региональные власти назвали «экономически непривлекательным» проект завершения строительства ЖК «Лебединое озеро» близ деревни Поярково в Солнечногорском районе. Дешевле вернуть участникам долевого строительства вложенные ими средства. Выплаты начнут с октября 2018 года и планируют полностью рассчитаться к концу 2019-го.
«Строительство ЖК „Лебединое озеро“ началось в июне 2013 года и было приостановлено в январе 2014 года из-за недостаточного финансирования. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию планировался во II квартале 2016 года», — сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В ноябре 2017-го региональное правительство выбрало для ЖК потенциального инвестора — группу компаний «Гранель». Изначально планировали достроить ЖК, но выяснилось, что, кроме жилых домов, необходимо также построить объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школу, поликлинику и т. д. [хотя они, как заверял дольщиков застройщик, были предусмотрены проектом].
«С учетом запрета на изменение технико-экономических показателей, проект завершения строительства данного жилищного комплекса является экономически непривлекательным. В связи с чем был принят механизм, предусматривающий компенсацию оплаченной гражданами-соинвесторами стоимости жилых помещений по договору долевого участия (ДДУ)», — пишет Минстрой.
Тогда «Гранелю» — девелоперу, взявшему на себя обязательства по достройке проекта, решили предоставить преференции на сумму 700 миллионов рублей. Пока что выделили 230 миллионов для ежемесячных выплат по 28,5 млн, которые будут распределять между пострадавшими дольщиками с октября 2018 года по май 2019-го.
Механизм возврата остальных 470 миллионов рублей чиновники обещали утвердить до конца ткущего года, а полностью рассчитаться с людьми, потратившимися на недострой, — до конца следующего.
Денежных средств, вложенных более пяти лет назад, большинству не хватит на новую недвижимость. Многие надеялись получить «квадраты» в других комплексах. Однако всё, что смог предложить «Гранель», — использовать компенсацию в качестве первоначального взноса в новые ЖК. Также компания пообещала рассмотреть систему скидок для тех, кто вложился в «Лебединое озеро». Она будет зависеть от количества граждан, желающих приобрести жилье у «Гранеля».
Обо всем этом обманутые дольщики ЖК «Лебединое озеро» узнали на встрече с участием заместитель министра строительного комплекса Московской области Юлии Бариновой, представителей администрации Солнечногорского района, вице-президентом компании-инвестора «Гранель» Сафуатом Азибаевым и внешним управляющим, состоявшейся в Солнечногорске в конце июля.
«ЖК „Лебединое озеро“ останется на контроле Министерства строительного комплекса до тех пор, пока права последнего дольщика не будут восстановлены», — пообещала Баринова.
В действительности не все факты, изложенные региональным министерством строительства на встрече, отражают действительность. На самом деле в ЖК «Лебединое озеро», по сути, абсолютно нечего было доделывать. По свидетельствам очевидцев, строительство замерло на стадии котлована и недоделанного фундамента еще до июня 2013 года, когда оно якобы только началось. «По-прежнему лишь вырытый котлован, все бытовки заброшены, строительная техника и рабочие покинули объект, а сама стройплощадка с 2013 года зарастает бурьяном», — процитировала в 2016 году электронная газета «Век» возмущенных дольщиков.
«Я купил квартиру в ЖК „Лебединое озеро“ у „Русской усадьбы“ [первый застройщик. — Примеч. ред.] в начале 2012 года. В договоре написано, что заселение произойдет в первом квартале 2013 года. […] Я отдал основную часть денег, ежемесячно платил по кредиту и начал ждать [попутно отслеживал строительство: приезжал на место, осматривал]. Но ничего не происходило, [если не считать] что рабочие начали покидать стройку. Внутрь потом перестали пускать, но и с улицы было видно, что как там была фундаментная плита (точнее, подбетонка с гидроизоляцией), так все и осталось без изменений», — рассказал на тематическом форуме один из участников долевого строительства еще в апреле 2015 года.
После «Русской усадьбы» был еще один застройщик — «Премьер девелопмент», которая, как пишет «Век», не смогла открыть кредитную линию.
По предоставленному застройщиком «Русская усадьба» проекту, дольщикам ЖК «Лебединое озеро» обещали 12 монолитных трехсекционных пятиэтажных домов на 2035 квартир, детский садик, спортивный комплекс и торговый центр, гостевые автостоянки на придомовой территории, зоны для отдыха и детских игр, тротуары для прогулок и спортивные площадки, круглосуточную охрану. Для обеспечения будущих жильцов электроэнергией, горячей водой и отоплением в ЖК предусматривали собственную автономную газотурбинную станцию. Что, как позже выяснили дольщики, скорее минус, поскольку в случае аварии на оперативную помощь муниципальных служб вряд ли можно было рассчитывать.
Другие объекты «Русской усадьбы», затеянные примерно в одно время с «Лебединым озером», — жилищные комплексы «Шемякинский дворик» между Лунево и Перепечино и «Заречье» в Радумле.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !