Инвестор и региональные власти назвали «экономически непривлекательным» проект завершения строительства ЖК «Лебединое озеро» близ деревни Поярково в Солнечногорском районе. Дешевле вернуть участникам долевого строительства вложенные ими средства. Выплаты начнут с октября 2018 года и планируют полностью рассчитаться к концу 2019-го.

«Строительство ЖК „Лебединое озеро“ началось в июне 2013 года и было приостановлено в январе 2014 года из-за недостаточного финансирования. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию планировался во II квартале 2016 года», — сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ноябре 2017-го региональное правительство выбрало для ЖК потенциального инвестора — группу компаний «Гранель». Изначально планировали достроить ЖК, но выяснилось, что, кроме жилых домов, необходимо также построить объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школу, поликлинику и т. д. [хотя они, как заверял дольщиков застройщик, были предусмотрены проектом].

«С учетом запрета на изменение технико-экономических показателей, проект завершения строительства данного жилищного комплекса является экономически непривлекательным. В связи с чем был принят механизм, предусматривающий компенсацию оплаченной гражданами-соинвесторами стоимости жилых помещений по договору долевого участия (ДДУ)», — пишет Минстрой.

Тогда «Гранелю» — девелоперу, взявшему на себя обязательства по достройке проекта, решили предоставить преференции на сумму 700 миллионов рублей. Пока что выделили 230 миллионов для ежемесячных выплат по 28,5 млн, которые будут распределять между пострадавшими дольщиками с октября 2018 года по май 2019-го.

Механизм возврата остальных 470 миллионов рублей чиновники обещали утвердить до конца ткущего года, а полностью рассчитаться с людьми, потратившимися на недострой, — до конца следующего.

Денежных средств, вложенных более пяти лет назад, большинству не хватит на новую недвижимость. Многие надеялись получить «квадраты» в других комплексах. Однако всё, что смог предложить «Гранель», — использовать компенсацию в качестве первоначального взноса в новые ЖК. Также компания пообещала рассмотреть систему скидок для тех, кто вложился в «Лебединое озеро». Она будет зависеть от количества граждан, желающих приобрести жилье у «Гранеля».

Обо всем этом обманутые дольщики ЖК «Лебединое озеро» узнали на встрече с участием заместитель министра строительного комплекса Московской области Юлии Бариновой, представителей администрации Солнечногорского района, вице-президентом компании-инвестора «Гранель» Сафуатом Азибаевым и внешним управляющим, состоявшейся в Солнечногорске в конце июля.

«ЖК „Лебединое озеро“ останется на контроле Министерства строительного комплекса до тех пор, пока права последнего дольщика не будут восстановлены», — пообещала Баринова.