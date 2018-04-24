Могилы, памятники, кресты, ограды — такой вид открывается из окон одного из домов жилого комплекса «Ёлкино». Зато тихо, никакого шума и суеты, как и обещал застройщик.
Проект мини-города рядом с МЖК три года назад анонсировала компания СУ-155. Тогда он назывался Flight City. В Елино на месте бывшего «Дома журналистов» планировалось построить 10 жилых домов, детский сад, начальную школу. В проекте мини-города была заложена идея замкнутых кварталов с изолированными от внешнего шума внутренними дворами, разделенными внутриквартальными проездами. Особое значение придавалось «качеству общественных пространств, продолжительным визуальным осям, паркам, пешеходным зонам, связям с лесопарковой зоной и панорамным видам». В рамках проекта планировали строить медиа-центр «Журналистская деревня».
В 2016 году СУ-155 было признано банкротом. Строительство жилых домов, начатое СУ-155, завершает как генеральный подрядчик ООО «РК Строй». Новый застройщик делает акцент на еловом лесе, свежем воздухе и тихих дворах «вдали от шума и суеты».
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