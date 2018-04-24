4 комментария
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Рядом с МЖК строят дом с видом на зеленоградское кладбище 24.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Могилы, памятники, кресты, ограды — такой вид открывается из окон одного из домов жилого комплекса «Ёлкино». Зато тихо, никакого шума и суеты, как и обещал застройщик.

Фото: Леонид Ханбеков

Проект мини-города рядом с МЖК три года назад анонсировала компания СУ-155. Тогда он назывался Flight City. В Елино на месте бывшего «Дома журналистов» планировалось построить 10 жилых домов, детский сад, начальную школу. В проекте мини-города была заложена идея замкнутых кварталов с изолированными от внешнего шума внутренними дворами, разделенными внутриквартальными проездами. Особое значение придавалось «качеству общественных пространств, продолжительным визуальным осям, паркам, пешеходным зонам, связям с лесопарковой зоной и панорамным видам». В рамках проекта планировали строить медиа-центр «Журналистская деревня».

В 2016 году СУ-155 было признано банкротом. Строительство жилых домов, начатое СУ-155, завершает как генеральный подрядчик ООО «РК Строй». Новый застройщик делает акцент на еловом лесе, свежем воздухе и тихих дворах «вдали от шума и суеты».

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Удобная и красивая одежда для беременных и кормящих женщин в Mama mia Объявления
Грудничковое и детское плавание с профессиональными тренерами рядом с вами. Промокод для читателей Zelenograd.ru Объявления
Обсуждение
Елена Буханик
Вчера, 12:22
Супер.Далеко бежать не надо!!!!
Майкл Маерс
Вчера, 12:46
Пусть все думают как хотят,но поселиться в доме с видом на кладбище может только полный опущенец!
MaTh MaTh
Вчера, 14:01
Смотришь с утреца в окошко и думаешь о бренности бытия...
Свити ***
Вчера, 14:10
Тихие соседи как в "Старых клячах")))))
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама