Участок дороги между 14 и 15 микрорайонами сделали некачественно, и теперь его должны переложить заново. Кроме того, подрядчики восстановят поврежденные во время работ газоны и ограждения.



Вопрос о качестве уложенного асфальта подняла жительница округа на встрече в префектуре 25 июля. Асфальт и бордюры на улице Логвиненко меняли осенью прошлого года, в том числе под дождем. Директор зеленоградского учреждения «Автомобильные дороги» Сергей Ковердяев сказал, что работы выполнены некачественно, акт приемки не подписан, подрядчикам не выплачены деньги. Участок асфальта должны заменить по гарантийному сроку, в течение этого года.



Кроме того, в процессе дорожных работ повредили газоны и пешеходные ограждения. Их тоже должны отремонтировать по гарантии. Заказчиком замены асфальта и бордюров на Логвиненко было московское (не местное) учреждение «Автомобильные дороги», непосредственно работами занимался частный подрядчик. В этом году



Гарантия на дорожные работы — замену бордюра и асфальта — составляет 3 года.