Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект правительства РФ о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Инициативу поддержала только фракция «Единой России», в том числе избравшаяся от Зеленограда депутат Ирина Белых.

После того, как на прошлой неделе Ирина Белых проголосовала за повышение пенсионного возраста, 96% наших читателей, принявших участие в опросе, заявили, что хотели бы сменить представителя Зеленограда в Госдуме.

Новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что повышение НДС позволит привлекать в федеральный бюджет дополнительные 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, 678 млрд и 728 млрд в 2020 и 2021 годах соответственно. Эти деньги власти планируют направить на социальные программы для выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, которые, в частности, предполагают увеличение финансирования здравоохранения, демографической политики, образования.



Налог на добавленную стоимость начисляется на прирост стоимости при переходе товара от одного предприятия к другому в процессе изготовления и продажи. Каждый из этой цепочки добавляет стоимость к товару, включая в неё свои затраты. В итоге плательщиком налога является конечный потребитель купленного товара или полученной услуги. Он платит налог продавцу, а продавец, в свою очередь, уплачивает этот налог государству. НДС платят все юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие основную систему налогообложения.



В новом законе сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10% для продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книг, связанных с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств.



Во время обсуждения ряд депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против повышения НДС. Например, депутат от коммунистов Валентин Шурчанов сказал, что это «закон вредный», и можно выполнить майские указы, взяв резервные деньги. «Прежде всего, есть большой резерв — бюджетное правило. Порядка пяти триллионов рублей накопилось там, — заявил Шурчанов. — Мы их там храним, солим, никуда не направляем, и в то же самое время ожидаем в следующем году 630 миллиардов рублей наложить на экономику, на потребителя».

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — цитирует «Газета.ru» главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По его словам, смягчение размера отсечения нефтегазовых доходов на $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на два процента. Тем не менее, ко второму чтению законопроекта у Счетной палаты уже не было замечаний и предложений.



«Решение выглядит не самым оптимальным, — сказал „Ведомостям“ заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. — Рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям (больше всего пострадают машиностроение, особенно автопром, и строительство) и по всем категориям граждан, особенно по беднейшим».

По подсчетам Министерства финансов, повышение НДС разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 году в диапазоне 4-4,5%. Минэкономразвития, в свою очередь, ждет ускорения инфляции уже в этом году — до 3,1% к концу года, а также переход населения к модели потребления впрок товаров длительного пользования. Но затем, по прогнозам ведомства, правительственные меры вместе с повышением пенсионного возраста должны ускорить экономику — до 2% в 2020 году, 3,1% в 2021 году, а инвестиции в 2020-м могут вырасти на 7,6%.