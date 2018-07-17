Производители беспилотных автомобилей, IT-разработчики и город заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве.

Договор в первую очередь направлен на создание законодательной базы, что упростит тестирование прототипов и внедрение беспилотного управления на столичных дорогах общего пользования.

«Яндекс» разрабатывает беспилотное управление автомобилем с 2016 года. В начале 2018-го компания впервые выпустила прототип на общие дороги, столкнув его с типичными городскими препятствиями: неожиданно появляющимися пешеходами, неявной разметкой, полускрытой снегом, кое-как припаркованными на обочинах автомобилями и сугробами. Правда, скорость беспилотника во время испытания не превышала 30 километров в час.

Беспилотный транспорт в России который год пребывает в статусе тестирования и, по закону, может использоваться сейчас только на частных территориях, полигонах и в специально отведенных зонах, коих крайне мало. Испытания на московских дорогах общего пользования, в мегаполисе, в реальных условиях — пока, естественно, с водителем за рулем — быстрее научат машину нюансам вождения, ссылается ТАСС на разработчика технологии — компанию «Яндекс».

Предполагается, что с новой законодательной базой внедрение беспилотников в городскую схему транспорта пойдет быстрее.

Кроме легкового транспорта, сейчас активно испытывают беспилотники-грузовики и электробусы.

«Москва является одним из лидеров развития транспорта. За последние годы создали новые высокотехнологичные образцы электропоездов, трамваев, электробусов. В городе работает электронная транспортная система, новые технологии внедряются в транспортную систему Москвы, и ее будущее без новаций невозможно. Сегодня мы подписываем соглашение о беспилотном транспорте в Москве. Я благодарен своим коллегам, которые активно работают по новым образцам транспорта, прорывным технологическим решениям. Город со своей стороны сделает все возможное, чтобы такие инновации внедрялись в Москве не в последнюю очередь, чтобы мы были лидерами в этой технологии», — цитирует агентство «Москва» речь градоначальника Сергея Собянина при заключении договора.

Вместе с ним соглашение на пять лет с возможностью продления подписали компания «Яндекс», Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), ООО «УК „Группа ГАЗ“» и ПАО «КамАЗ». Деловая встреча с «автографами» состоялась на Московском урбанистическом форуме, который с 17 по 22 июля 2018 года проходит в парке «Зарядье».