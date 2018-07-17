Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
«Яндекс» договорился с мэром Москвы о развитии беспилотного транспорта 17.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Производители беспилотных автомобилей, IT-разработчики и город заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве.

Договор в первую очередь направлен на создание законодательной базы, что упростит тестирование прототипов и внедрение беспилотного управления на столичных дорогах общего пользования.

«Яндекс» разрабатывает беспилотное управление автомобилем с 2016 года. В начале 2018-го компания впервые выпустила прототип на общие дороги, столкнув его с типичными городскими препятствиями: неожиданно появляющимися пешеходами, неявной разметкой, полускрытой снегом, кое-как припаркованными на обочинах автомобилями и сугробами. Правда, скорость беспилотника во время испытания не превышала 30 километров в час.

Беспилотный транспорт в России который год пребывает в статусе тестирования и, по закону, может использоваться сейчас только на частных территориях, полигонах и в специально отведенных зонах, коих крайне мало. Испытания на московских дорогах общего пользования, в мегаполисе, в реальных условиях — пока, естественно, с водителем за рулем — быстрее научат машину нюансам вождения, ссылается ТАСС на разработчика технологии — компанию «Яндекс».

Предполагается, что с новой законодательной базой внедрение беспилотников в городскую схему транспорта пойдет быстрее.

Кроме легкового транспорта, сейчас активно испытывают беспилотники-грузовики и электробусы.

«Москва является одним из лидеров развития транспорта. За последние годы создали новые высокотехнологичные образцы электропоездов, трамваев, электробусов. В городе работает электронная транспортная система, новые технологии внедряются в транспортную систему Москвы, и ее будущее без новаций невозможно. Сегодня мы подписываем соглашение о беспилотном транспорте в Москве. Я благодарен своим коллегам, которые активно работают по новым образцам транспорта, прорывным технологическим решениям. Город со своей стороны сделает все возможное, чтобы такие инновации внедрялись в Москве не в последнюю очередь, чтобы мы были лидерами в этой технологии», — цитирует агентство «Москва» речь градоначальника Сергея Собянина при заключении договора.

Вместе с ним соглашение на пять лет с возможностью продления подписали компания «Яндекс», Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), ООО «УК „Группа ГАЗ“» и ПАО «КамАЗ». Деловая встреча с «автографами» состоялась на Московском урбанистическом форуме, который с 17 по 22 июля 2018 года проходит в парке «Зарядье».

Читайте также
Беспилотный автомобиль «Яндекса» проехал по заснеженной Москве. Видео
 Реклама
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Пивоварня-ресторан PIVALDI — музыка в каждом бокале и футбол на МЕГА-Плазме. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама


Консультации
и лечение		 Диагностика
 Восстановительное
лечение		 Cтоматология
 Анализы

Прививки
Для детей и взрослых Лицензия Департамента здравоохранения г.Москвы №ЛО-77-01-006089 от 30.04.2013
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама