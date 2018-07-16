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Собака напала на подростка в лифте в 9 микрорайоне 16.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел 14 июля: собака искусала 14-летнего подростка в лифте жилого дома. Школьник также получил открытый перелом пальца. Его мать обратилась в полицию.

Подросток обратился в травмпункт детской поликлиники 15 июля, сообщает агентство «Москва». Врачи диагностировали укусы кисти, бедра и открытый перелом большого пальца правой руки. Пострадавший школьник сказал, что знает собаку, но с её хозяином не знаком. Мать подростка написала заявление в полицию с просьбой принять меры к хозяину животного. Полиция его ищет.

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