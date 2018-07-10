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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными 10.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии теперь можно круглосуточно во всех столичных стационарах — это утверждено приказом департамента здравоохранения. Но с рядом условий для посетителей: не больше двух человек одновременно, в стерильной одежде, с выключенным телефоном.

Отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей, поэтому посетителям придется подождать или перенести посещение, сообщает департамент. Режим работы таких отделений имеет ряд дополнительных требований по тишине и чистоте, а действия персонала подчиняются в первую очередь интересам больного и регламенту лечения. Сотрудники больницы должны подробно разъяснить посетителям правила посещения реанимации.

Минздрав подготовил рекомендации о правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии еще в 2016 году. В 2017-м зеленоградская больница опубликовала свои правила, в которых допускалось посещение только днём на десять минут и почему-то исключая первые сутки нахождения пациента в реанимации.

Раньше в реанимацию обычных людей не пускали. У многих родственники умерли там в одиночестве. Проект «Открытая реанимация» запустили в Москве в нескольких больницах в 2017 году. Его организаторами стали «Агентство стратегических инициатив», фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Детский паллиатив».

По мнению директора Московского центра паллиативной помощи Анны Федермессер приказ департамента значит, что теперь в Москве теперь будет соблюдаться «наше неотъемлемое право на то, чтобы быть рядом с близким всегда, даже в отделении реанимации, даже когда совсем худо. Это значит, что если в семье любого из нас раздастся ночной звонок, и мы услышим страшное о ком-то из родных, мы сможем сразу поехать в больницу и не ждать 14:00 следующего дня для разговора с врачом. А еще это значит, что мы очеловечиваемся, что нас слышат, потому что те слова, которые [глава департамента здравоохранения] Хрипун произносил каждую неделю на совещаниях с главными врачами: откройте двери! пустите родственников! вам нечего прятать! — эти слова стали не призывом, а приказом… Спасибо. Не мне и не фонду Хабенского, а Собянину, Печатникову и Хрипуну спасибо. Мы просим, но решают — они, риски — на них».

Это не заслуга властей, а результат многолетнего общественного давления, считает врач-кардиолог Артемий Охотин. «И, конечно, вот так сразу это не заработает: законы следуют за жизнью, а не наоборот, — отмечает врач. — В тех больницах, где пускали без всяких приказов, будут пускать и дальше. В тех, где не пускали, найдут повод не пускать и дальше (тем более, что список таких поводов предусмотрен в этом самом приказе), хотя конечно это будет делать чуть сложнее». В приказе Депздрава №451 от 29 июня конкретного списка поводов не пускать посетителей нет, но документ предписывает главврачам больниц выпустить правила посещения с таким ограничивающим перечнем.

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