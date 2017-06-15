Время посещения только днем. В реанимацию можно приходить ежедневно, но только днем с 13:00 до 15:00 (расписание разное в зависимости от типа отделения). Получается, что нельзя прийти вечером, после работы. Хотя в других московских больницах правила мячгче — пускают до 7-8 часов вечера. А к тяжелым больным по просьбам родственников допускают и позже — например, в ГКБ №1 с 9:00 до 21:00, рассказывал главврач этой больницы Алексей Свет.

Необходимо заранее согласовывать посещение по выходным. Разрешение на посещение дает заведующий отделением. Однако, как пояснили на горячей линии горбольницы, его рабочий день заканчивается в 16:00 и, значит, разрешение для посещения в субботу или воскресенье необходимо получать до 16 часов пятницы. Получается, что если больной попал в реанимацию в пятницу после 16, то увидеть его родственник сможет только в понедельник.

Нельзя прийти в течение первых суток нахождения в реанимации. Такого ограничения в рекомендациях Минздрава нет. Это странный пункт, считает врач-реаниматолог Алексей Эрлих. Посещают не потому что соскучились, а потому что беспокоятся — это чувство в первые сутки особенно остро.

Больной не увидит вашего лица. Помимо бахил или сменной обуви, посетитель должен надеть халат, шапочку и маску. То есть всё, что увидит больной — глаза родственника. Это требование перекочевало в правила зеленоградской больницы из рекомендаций Минздрава, но зачастую необходимости в этом нет.

Длительность посещения не более 10 минут. Такого ограничения в рекомендациях Минздрава нет. Если посетителей много, дать возможность пройти всем можно и без жесткого лимита времени, считает Алексей Эрлих. Кажется, что ограничение в 10 минут нужно только для того, чтобы родственники поменьше мешали медикам.

Конечно, родственники — это ужасно неудобно. Легче, если никто не ходит, не стоит над душой. Но иногда родственники очень нужны. Например, если пожилой человек «потерялся» после операции, не понимает, где находится и что происходит, ему очень важно увидеть близкое лицо. Это помогает избежать агрессивных действий: встать, уйти, капельницу из себя выдрать — это очень важно.