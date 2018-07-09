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Электрички в сторону столицы застряли перед Химками из-за забравшегося на крышу поезда пассажира 09.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Пригородные поезда в Москву задерживаются из-за инцидента с пассажиром.

Неадекватный мужчина забрался на крышу электропоезда № 6515 Клин — Москва, прибывшего в Химки в 10:15. Около получаса не юный «экстремал» бегал от полиции, отказывался спускаться на платформу. В конце концов все же спрыгнул с крыши поезда и скрылся. Нарушитель предположительно был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате электричка отправилась из Химок в Москву с получасовым опозданием. Следующие за ней поезда, вынужденно простаивавшие перед Химками, сейчас нагоняют потерянное время. В течение ближайшего часа пригородное сообщение в сторону Москвы должно войти в график.

Петр Никитин / Сообщество "Ленинградское направление" во "ВКонтакте" / vk.com/m_okt
Петр Никитин / Сообщество "Ленинградское направление" во "ВКонтакте" / vk.com/m_okt
Андрей Платонов / Сообщество "Ленинградское направление" во "ВКонтакте" / vk.com/m_okt
Скриншот с сайта tutu.ru
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