Пригородные поезда в Москву задерживаются из-за инцидента с пассажиром.

Неадекватный мужчина забрался на крышу электропоезда № 6515 Клин — Москва, прибывшего в Химки в 10:15. Около получаса не юный «экстремал» бегал от полиции, отказывался спускаться на платформу. В конце концов все же спрыгнул с крыши поезда и скрылся. Нарушитель предположительно был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате электричка отправилась из Химок в Москву с получасовым опозданием. Следующие за ней поезда, вынужденно простаивавшие перед Химками, сейчас нагоняют потерянное время. В течение ближайшего часа пригородное сообщение в сторону Москвы должно войти в график.