Ввести в столице с 1 сентября 2018 года бесплатный проезд для каждого жителя области, достигшего 60-летнего возраста, предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заключительном заседании весенней сессии региональной думы 5 июля. По многочисленным просьбам жителей региона.

«Это было непростое решение, но я его принял», — сказал Воробьев. Также он посетовал, что часть его коллег в правительстве возражали и до сих пор возражают, но он принимает такое решение и просит его поддержать.

На сегодняшний день информации об утверждении законопроекта нет. Решение требует двустороннего согласия областных и столичных властей.

В день, когда Воробьев выступил с новой инициативой, Московская областная дума в третьем (окончательном) чтении приняла закон о бесплатном проезде на электричках для всех пенсионеров и других льготных категорий граждан, проживающих в столице и области, инициированный мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором. Новые правила вступят в силу 1 августа 2018 года, сообщает «Российская газета». В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Чтобы обеспечить москвичам и жителям региона бесплатный проезд в остальном пригородном общественном транспорте, понадобится 3 миллиарда рублей, сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, комментируя предложение Воробьева. «Сегодня [5 июля. — Zelenograd.ru] мы внесли поправку, принимая изменения в бюджет. Порядка 1,2 млрд мы предусмотрим с точки зрения остатков по этому году и будем уже уточнять, когда поймем, какое количество денег необходимо заложить в бюджет следующего года», — цитирует ТАСС.

«Соглашение об этом с Москвой уже заключено, оно будет действовать до 2021 года, — заявил Брынцалов. — Закон будет принят депутатами Мособлдумы на внеочередном заседании».

В 2015 году Мособлдума отменила бесплатный проезд в столичном общественном транспорте для жителей региона определенных категорий, которым сегодня возвращают льготы, — в том числе для людей старше 60 лет. Решение подкрепили глубокими экономическими изысканиями. Закон подписали те же губернатор и мэр. В 2016-м отдельные депутаты попытались вернуть пенсионерам и другим категориям прежние льготы, но проиграли 13 против 18 голосов из-за «отсутствия экономического обоснования законопроекта».

Сейчас губернатор отмечает, насколько важны для пенсионеров транспортные льготы. Всё это происходит в преддверии выборов главы региона и мэра Москвы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября.