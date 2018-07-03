Пенсионеры, родители детей-инвалидов, приемные родители, один из родителей в многодетной семье, опекуны детей-сирот, почетные доноры — жители Москвы и Московской области — получат право бесплатного проезда в пригородных поездах с 1 августа. Бесплатно будут ездить по социальной карте. До сих пор многие московские льготники полностью оплачивали проезд в электричках.



Соответствующее трехлетнее соглашение (на 2018 — 2020 годы) правительств Москвы и Подмосковья опубликовано на портале правительства Москвы. Здесь же приведен перечень льготных категорий жителей столицы и области, проезд которым будут оплачивать власти. Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек — 1,6 миллиона жителей столицы и 1,2 миллиона — области.



Как отметил мэр Сергей Собянин, пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно, точно так же, как на метро и МЦК.



Сейчас правом бесплатного проезда в электричках пользуются преимущественно федеральные льготники — в том числе инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, — а также работники РЖД, члены Совета Федерации РФ и Госдумы РФ. При этом одни льготные категории пассажиров могут бесплатно ездить на любых пригородных поездах, другие — только в обычных электричках, а в «Ласточках» должны полностью оплачивать проезд. Например, ветераны труда, живущие в Подмосковье, могут ездить бесплатно только в поездах 6000-й нумерации, а москвичи той же категории — во всех пригородных поездах.