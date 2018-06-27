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Полуторагодовалый ребенок упал с 13-го этажа. Он в больнице в тяжелом состоянии 27.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Мальчик выпал из окна высотки в 16-м микрорайоне Зеленограда. С множественными травмами малыша, которому год и пять месяцев, доставили в горбольницу.

Несчастный случай произошел около пяти часов вечера во вторник, 26 июня. Ребенок ползал по дивану, стоявшему у открытого окна, защищенного москитной сеткой. В какой-то момент он оказался на подоконнике, пока мама ненадолго отвернулась, оперся на сетку и вместе с ней сорвался вниз с 13-го этажа. Родители сразу вызвали «скорую» и помчались на улицу.

В тяжелом состоянии малыша доставили прямиком в реанимационное отделение городской больницы имени М. П. Кончаловского, где врачи стабилизировали его состояние. После УЗИ и рентгена всех органов, а также лабораторных исследований у мальчика установили закрытую черепно-мозговую травму, разрыв селезенки, переломы обоих бедер, ушибы всех внутренних органов.

Сразу перевезти ребенка в специализированный детский стационар было невозможно из-за сильного внутрибрюшного кровотечения. Хирурги его остановили. Почти сутки продолжалась интенсивная терапия, параллельно решался вопрос о переводе маленького пациента на санитарном вертолете в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля). В 13:45 в среду, 27 июня, вертолет забрал малыша в клинику Рошаля, уточнили в больнице.

Следственный комитет ведет проверку по факту падения малолетнего ребенка с высоты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили Zelenograd.ru в столичном СК.

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Обсуждение
Анатоль Басманов
2 часа назад
Разгильдяи родители! Если дома малыши ну купите вы деревянную полку для ванны и приспособьте её на открытую фортку или фрамугу. Дешевле всё это обойдётся...
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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