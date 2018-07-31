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Упавшего с 13-го этажа ребенка выписали из больницы 31.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Около месяца провел в больнице полуторагодовалый мальчик, выпавший из окна высотки в 16-м микрорайоне. Недавно малыш вернулся домой.

Несчастный случай произошел 26 июня. Ребенок взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз с 13-го этажа. В критическом состоянии малыша доставили в горбольницу, где врачи остановили внутреннее кровотечение и стабилизировали состояние ребенка для перевода в специализированный стационар. Туда мальчика доставили на санитарном вертолете на следующий день, когда стало возможно по медицинским показателям, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Как стало известно Zelenograd.ru, более недели малыш находился в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас жизни ребенка, по нашей информации, ничто не угрожает.

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