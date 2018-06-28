Следите за руками: сначала на благоустройство парка Победы, городского пруда и дендропарка выделили 1,6 миллиарда рублей. Потом эту закупку отменили, а в новой гигантскую сумму урезали вдвое. Однако теперь планируется провести некие дополнительные работы, стоимость которых оценивается в 523 миллиона рублей. Итого суммарно опять получилось 1,4 миллиарда.

Новая сумма появилась в плане-графике закупок департамента капитального ремонта — заказчика благоустройства. Аукцион на эти дополнительные работы запланирован на август — тогда и выяснится, что конкретно собираются делать. Сами работы рассчитаны на два сезона — до декабря 2019-го.

Причина постоянных изменений в торгах неизвестна. Возможно, проблемы с выделением бюджетным средств. Или есть техническая необходимость разбить работы на два этапа. А может быть это нежелание проводить общественное обсуждение по дорогостоящему проекту (если бы первые торги на 1,6 млрд рублей не отменили по «непредвиденным обстоятельствам», пришлось бы проводить общественное обсуждение, как для любой закупки стоимостью больше одного миллиарда).

Точно сейчас известно, что реальная конкуренция за разработку проекта благоустройства отсутствует. Об этом говорит то, что контракт на разработку проекта заключен всего лишь месяц назад. То есть формально проекта и сметы ещё не может быть — просто невозможно сделать их в такие сжатые сроки. Между тем конкурс на сами работы по проекту, оцениваемый в 879 млн рублей, уже проведен. Его выиграла, будучи единственным участником, фирма «СтройСтандарт». Это все может говорить о том, что все работы заранее распределены между структурами, близкими к мэрии. Отсутствие реальной конкуренции может негативно сказаться на качестве работ.

Пока же известно, что собираются делать на первом этапе работ, которые могут начаться в середине июля и вестись как минимум девять месяцев с перерывом на зиму. Это строительство плавучего причала, ремонт гранитных бордюров и булыжной мостовой возле префектуры, устройство велодорожки и пешеходных дорожек, установка камер видеонаблюдения, ремонт фонтана, устройство рулонного газона, установка фонарей, детского игрового комплекса, пешеходной стелы, прокладка инженерных коммуникаций.

В этом списке отсутствует также пешеходный мост через городской пруд. Он очень нужен отдыхающим, сотрудникам предприятий Южной промзоны, студентам МИЭТа. Редакция Zelenograd.ru собрала уже более 1400 подписей за этот мост. Префектура отправила в Москву предложение строительства пешеходного моста через городской пруд. Продолжайте подписываться за мост.